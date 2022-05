“Mi ha tolto il saluto”: lacrime a Uomini e Donne, le volta le spalle sul più bello (Di lunedì 23 maggio 2022) Svolta per una coppia a Uomini e Donne, nella prossima puntata lui deciderà un dietrofront definitivo: cambio di programma all’ultimo Uomini e Donne (logo)La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda questo pomeriggio di lunedì farà da spartiacque. Iniziamo con il trono over e la questione Riccardo-Ida-Gloria. Nelle ultime puntate, infatti, Riccardo Guarnieri sembrava fosse tornato dalla ex fiamma Ida Platano: c’era stato addirittura un invito a cena che avrebbe sancito definitivamente un nuovo inizio per la coppia. Anche gli opinionisti erano sicuri della questione, Ida e Riccardo erano tornati a Uomini e Donne per riuscire a riconquistarsi a vicenda dopo la fine della loro relazione. Nonostante sia sembrato a tutti così, nella ... Leggi su direttanews (Di lunedì 23 maggio 2022) Sper una coppia a, nella prossima puntata lui deciderà un dietrofront definitivo: cambio di programma all’ultimo(logo)La puntata diche andrà in onda questo pomeriggio di lunedì farà da spartiacque. Iniziamo con il trono over e la questione Riccardo-Ida-Gloria. Nelle ultime puntate, infatti, Riccardo Guarnieri sembrava fosse tornato dalla ex fiamma Ida Platano: c’era stato addirittura un invito a cena che avrebbe sancito definitivamente un nuovo inizio per la coppia. Anche gli opinionisti erano sicuri della questione, Ida e Riccardo erano tornati aper riuscire a riconquistarsi a vicenda dopo la fine della loro relazione. Nonostante sia sembrato a tutti così, nella ...

Advertising

sere__nere : @Iperborea_ Lui non si dava pace che Riccardo continuava ad andare dietro a Gloria mentre aveva tolto il saluto a Ida. - cordismei : Stiamo ancora a sentire del saluto tolto e di 'non mi hai difeso'. Oh siamo stanchi pure noi ?? #uominiedonne - BBordissimaZ : @MicolZeta Presente. Tutto il parentado inoculato e tutti hanno tolto saluto e simile. Fratello incluso - RosiPolimeni : @RossellaRome Corrado. E ho detto tutto ??No, quei nomi che hai citato gli avrei tolto il saluto ?? - OfficialGattara : Dopo il simpatico scambio di venerdì, ditarcu' stamattina mi ha tolto nuovamente il saluto. A coso, macchittesencul… -