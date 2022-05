Lorella Cuccarini svela il retroscena: “Per me era un momento difficile”. Racconto da brividi (Di lunedì 23 maggio 2022) La coach di canto di Amici21 si lascia andare in un messaggio profondo, che tocca tutti. L’ammissione è pesante: non è stato facile Lorella Cuccarini (WittyTV)Amici21 è ufficialmente concluso. Ad alzare la coppa è stato Luigi, cantante della squadra di Rudy Zerbi che, con la gloria, si è portato a casa anche il premio di 150mila euro. Secondo classificato, nonché vincitore della categoria danza, è stato Michele, che invece ha vinto 50mila euro. Per i coach significa la chiusura di un percorso lungo quasi un anno, che lascia emozioni e sensazioni importanti e profonde. Nelle ultime ore, Lorella Cuccarini ha svelato un retroscena toccante della propria partecipazione al talent show di Canale5: parole commoventi. Lorella Cuccarini non si ... Leggi su ck12 (Di lunedì 23 maggio 2022) La coach di canto di Amici21 si lascia andare in un messaggio profondo, che tocca tutti. L’ammissione è pesante: non è stato facile(WittyTV)Amici21 è ufficialmente concluso. Ad alzare la coppa è stato Luigi, cantante della squadra di Rudy Zerbi che, con la gloria, si è portato a casa anche il premio di 150mila euro. Secondo classificato, nonché vincitore della categoria danza, è stato Michele, che invece ha vinto 50mila euro. Per i coach significa la chiusura di un percorso lungo quasi un anno, che lascia emozioni e sensazioni importanti e profonde. Nelle ultime ore,hato untoccante della propria partecipazione al talent show di Canale5: parole commoventi.non si ...

