Leclerc-Verstappen | i punti di forza dei due gioielli della F1

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022) Guai a dare per spacciati Lewis Hamilton e la Mercedes, ma in Formula 1 il duello per il titolo quest’anno, anche secondo gli esperti che analizzano e studiano i dati, le statistiche e le quote sulle gare di Formula 1, sembra essere proprio tra Charlese Max. L’olandese ha intenzione di bissare la vittoriascorsa stagione, mentre il monegasco vuole riportare la Ferrari dove merita: ai verticiclassifica. Il confronto tranon può che cominciare dalla macchina, visto che si tratta innegabilmente di uno dei confronti più belli del Mondiale. La Ferrari F1-75 e la Red Bull RB18 stanno lasciando a bocca aperta tutta gli appassionati di motori, regalandogli delle emozioni e dei sussulti incredibili. Osservando le prestazioni ...