Ita Airways | Lufthansa conferma l’offerta insieme a Msc Guai in vista per l’ “handling” di Fiumicino | in mille rischiano il posto

(Di lunedì 23 maggio 2022)di aver presentato una offerta vincolante per una quota di maggioranza di Itaal gruppo navale Msc della famiglia Aponte. Lo riferisce l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Alla mezzanotte di oggi scade il termine ultimo per la presentazione dell’offerte per la compagnia che è controllata al 100% dal ministero del Tesoro. Trai possibili interessati ci sono anche Air Franceal fondo Certares . Sembra invece defilarsi il fondo Indigo che già controlla WizzAir. La data room, ossia la stanza virtuale con tutti i documenti, conti e dati riservati della compagnia, è stata chiusa alle 18 di oggi. Le offerte potrebbero però essere subordinate ad una serie di condizioni, a cominciare da un nuovo aumento di capitale a carico del Tesoro, che lascerebbero ancora margini di ...

