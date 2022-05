Isola dei Famosi 2022, quando finisce? Una puntata in più per Ilary Blasi: ecco quante puntate mancano alla finale (Di lunedì 23 maggio 2022) Il motto di quest’anno de L’Isola dei Famosi è “Tutto può cambiare” ed effettivamente è proprio così! Lo show di Ilary Blasi potrebbe allungarsi nuovamente: sappiamo che fino a qualche settimana fa il reality sarebbe dovuto finire verso lo scadere di giugno, ma sembra che la Produzione abbia deciso di regalare al pubblico una puntata... Leggi su donnapop (Di lunedì 23 maggio 2022) Il motto di quest’anno de L’deiè “Tutto può cambiare” ed effettivamente è proprio così! Lo show dipotrebbe allungarsi nuovamente: sappiamo che fino a qualche settimana fa il reality sarebbe dovuto finire verso lo scadere di giugno, ma sembra che la Produzione abbia deciso di regalare al pubblico una...

