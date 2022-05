Inter, presto vertice Zhang-Inzaghi: sul tavolo il rinnovo di contratto e il mercato (Di lunedì 23 maggio 2022) In casa Inter si pensa già al futuro con Inzaghi L’amarezza in casa Inter per il mancato bis-scudetto è tanto, ma è altrettanta la voglia di ripartire subito. Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, si terrà tra martedì e mercoledì un vertice tra il presidente Steven Zhang e l’allenatore Simone Inzaghi, per non parlare solo della situazione contrattuale del tecnico, ma anche per pianificare il calciomercato. “In quell’occasione Simone discuterà pure del suo rinnovo fino al 2024, con opzione sul 2025, voluto da tutte le componenti societari. Adesso la palla passerà a Zhang, alleato di Simone in questi mesi: pure il presidente sponsorizza il rinnovo da 5,5 milioni fino al 2024 (con opzione per il 2025) ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) In casasi pensa già al futuro conL’amarezza in casaper il mancato bis-scudetto è tanto, ma è altrettanta la voglia di ripartire subito. Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, si terrà tra martedì e mercoledì untra il presidente Stevene l’allenatore Simone, per non parlare solo della situazione contrattuale del tecnico, ma anche per pianificare il calcio. “In quell’occasione Simone discuterà pure del suofino al 2024, con opzione sul 2025, voluto da tutte le componenti societari. Adesso la palla passerà a, alleato di Simone in questi mesi: pure il presidente sponsorizza ilda 5,5 milioni fino al 2024 (con opzione per il 2025) ...

