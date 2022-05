Il portavoce dei Ramtha: "Siamo esseri sovrani, ma il suicidio non rispecchia la nostra filosofia" (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo la morte dei coniugi a Forlì, parlano i rappresentanti dell'accademia che ha dato il via al culto del "dio guerriero": "Paolo e Stefania nostri ex studenti fino al 2012. L'Apocalisse? Un malinteso" Leggi su repubblica (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo la morte dei coniugi a Forlì, parlano i rappresentanti dell'accademia che ha dato il via al culto del "dio guerriero": "Paolo e Stefania nostri ex studenti fino al 2012. L'Apocalisse? Un malinteso"

Advertising

HuffPostItalia : Montesano scende in campo e presenta Unione Popolare: 'È una lotta dei popoli contro le elites, sarò il portavoce' - thebravechoice : Il mio superpotere é di non riuscire ad essere bloccato da Adinolfi e Pillon. Per cui mi faccio volentieri portavoce dei vostri insulti. - doublepottere : @ilciccio67 Uno dei loro portavoce deve il suo successo a un programma coi cartoni. #anala - schiva_questa : @LorenzoPatri73 @Labbaronessa Ho capito. Ma lui era portavoce di uno dei gruppi. Magari uno dei più incazzati, questo sì. - OsservatorioLor : @marti_miy Condivido. Jessica sa parlare e anche bene. Capisco l'esuberanza dei suoi vent'anni ma Clarissa non è la… -