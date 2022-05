"Il Milan e l'Inter...", una frase di Bartoletti scatena la rissa: "Sai cosa faccio io?", parole pesanti (Di lunedì 23 maggio 2022) Per Marino Bartoletti la vittoria dello scudetto da parte del Milan si è trasformata in un duello rusticano sui social. Il giornalista, storico autore di Quelli che il calcio dei tempi di Fabio Fazio, su Facebook ha voluto esprimere la sua personale analisi su questa stagione terminata con la vittoria rossonera: "Sulla pietra dell'albo d'oro del campionato c'è scritto Milan. Ed è giusto così. Chi vince festeggia, chi perde spiega. E' ovvio che questo scudetto si fonda anche su rimorsi altrui (soprattutto dell'Inter, che comunque ha concluso una stagione di tutto rispetto: ma anche del Napoli e per certi versi persino della Juventus): ma non è certamente “colpa” del Milan se, mentre tutti lo aspettavano al varco, si è fatto trovare pronto al momento giusto, integrando con la forza mentale qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Per Marinola vittoria dello scudetto da parte delsi è trasformata in un duello rusticano sui social. Il giornalista, storico autore di Quelli che il calcio dei tempi di Fabio Fazio, su Facebook ha voluto esprimere la sua personale analisi su questa stagione terminata con la vittoria rossonera: "Sulla pietra dell'albo d'oro del campionato c'è scritto. Ed è giusto così. Chi vince festeggia, chi perde spiega. E' ovvio che questo scudetto si fonda anche su rimorsi altrui (soprattutto dell', che comunque ha concluso una stagione di tutto rispetto: ma anche del Napoli e per certi versi persino della Juventus): ma non è certamente “colpa” delse, mentre tutti lo aspettavano al varco, si è fatto trovare pronto al momento giusto, integrando con la forza mentale qualche ...

Advertising

fanpage : Sono in centinaia i tifosi nerazzurri che a fine primo tempo lasciano lo stadio di #SanSiro. Con l'ormai quasi cert… - ADeLaurentiis : Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di va… - gippu1 : Di tutti i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie di #Inter e #Milan, Hakan #Calhanoglu è il primo ad averc… - Elsaso_ : RT @farted94: PAZZA INTER AMALA MILAN MERDA SIAMO NOI SIAMO NOI I TAMPONI DELL’ITALIA SIAMO NOI VENDIAMO CANI E PORCI ALTRIMENTI CI RADIANO… - fefoborroni : RT @Peynet120475: Forse non è chiaro. Nessun tifoso della Juve ha gioito per lo scudetto del Milan, ma tutti hanno gioito perché l'Inter no… -