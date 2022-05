FuoriConcorso Sonderwunsch - Le Porsche più speciali in riva al lago di Como

(Di lunedì 23 maggio 2022) Parallelamente al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, lo scorso weekend è tornato anche. Questa kermesse motoristica a tema, nata nel 2019 grazie all'intuito di Guglielmo Miani, in pochi anni ha conquistato sia il cuore di appassionati, connaisseur e addetti ai lavori, crescendo esponenzialmente e diventando un appuntamento fisso del calendario. Trentae pezzi da museo. Dopo la prima edizione a dedicata alle Bentley anni Ottanta/Novanta, dopo quella dello scorso ottobre riservata alle vetture sovralimentate più cool del panorama automotive e senza dimenticare le appendici a Villa Necchi Campiglio con tema Formula 1, quelle on the road in California nel 2020 o in Costa Smeralda nel 2021 riservate esclusivamente ad auto di colore bianco,è tornato a far parlare di sé con...

Dal 21 al 22 maggio torna sul lago di Como, espressione dello stile di vita italiano ricco di arte, lusso, cultura, motori, design, benessere, e di quelle emozioni che coinvolgono appassionati di motori di tutto il mondo.In parallelo a Villa d'Este, un'altra kermesse motoristica ha animato il weekend scorso. In mostra pezzi unici made in Stoccarda e 25 vetture proveniente dalla collezione del MAUTO di Torino