Festival di Cannes 2022 | i beauty look sul settimo red carpet

(Di lunedì 23 maggio 2022) Se per l'estate avete voglia di darci un taglio, guardate in direzione Croisette e posizionate labussola sul reddel film Crimes of The Future: tantissime le variazioni sul tema short cut a cominciare da Sharon Stone, splendida con la sua acconciatura phonata e sfumata con tanto di ricrescita bianca in vista. Chapeau!

Kristen Stewart ha catturato la folla aldel cinema di- quest'anno arrivato alla sua 75ª edizione. L'attrice ha sfilato sul red carpet di Crimes of the Future , il nuovo body horror diretto da David Cronenberg . La star è ...Il film sarà presentato mercoledì 25 maggio in anteprima mondiale Fuori Concorso aldi. I Måneskin faranno parte della colonna sonora originale di 'Elvis' con la loro versione dell'iconica hit di Elvis Presley , 'If I Can Dream' Elvis: solo al cinema dal 22 giugno ...Kristen Stewart ha sfilato al fianco di Viggo Mortensen e Léa Seydoux sul red carpet di Crimes of the Future al Festival di Cannes ...La straordinaria Vicky Krieps dà corpo (e anima) alla tormentata principessa Sissi d’Austria in "Corsage", diretto da Marie Kreutzer con qualche “licenza artistica” ...