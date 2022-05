Falcone, a 30 anni da strage di Capaci zone d’ombra e misteri (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ il pomeriggio del 23 maggio del 1992, il tempo è nuvoloso. Il Falcon 50 noleggiato dal Sisde è appena partito da Roma Ciampino. A bordo ci sono Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Il velivolo atterra all’aeroporto di Palermo ‘Punta Raisi’. Sono le 17.43. Tre auto blindate aspettano sotto il Falcon l’arrivo del magistrato con la moglie. Ad accoglierlo, il caposcorta, Antonio Montinaro. Giuseppe Costanza, l’autista di Falcone, lo saluta e prende le borse con il trolley e li sistema nel bagagliaio della Fiat Croma. Sta per sedersi al posto guida, ma Falcone gli chiede di mettersi dietro, perché vuole guidare lui l’auto blindata. Così Costanza si mette sul sedile posteriore, davanti ci sono Falcone alla guida e Francesca Morvillo sul lato passeggeri. Il corteo di auto blindate si avvia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ il pomeriggio del 23 maggio del 1992, il tempo è nuvoloso. Il Falcon 50 noleggiato dal Sisde è appena partito da Roma Ciampino. A bordo ci sono Giove Francesca Morvillo. Il velivolo atterra all’aeroporto di Palermo ‘Punta Raisi’. Sono le 17.43. Tre auto blindate aspettano sotto il Falcon l’arrivo del magistrato con la moglie. Ad accoglierlo, il caposcorta, Antonio Montinaro. Giuseppe Costanza, l’autista di, lo saluta e prende le borse con il trolley e li sistema nel bagagliaio della Fiat Croma. Sta per sedersi al posto guida, magli chiede di mettersi dietro, perché vuole guidare lui l’auto blindata. Così Costanza si mette sul sedile posteriore, davanti ci sonoalla guida e Francesca Morvillo sul lato passeggeri. Il corteo di auto blindate si avvia ...

