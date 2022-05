F1, 3,5 milioni di spettatori medi in TV per il GP di Spagna (Di lunedì 23 maggio 2022) Continua la grande passione degli italiani per la Ferrai e per la Formula Uno, come testimoniano i dati televisivi sugli spettatori dell’ultimo GP di Spagna. La gara infatti è stata seguita, su Sky Sport e Tv8, da 3 milioni e 575 spettatori medi, con uno share del 27,5%. Numeri che fanno segnare una crescita del 20% rispetto ad un anno fa, a testimonianza di quanto ci sia entusiasmo e voglia di seguire la F1 in Italia. Ottimi poi anche gli ascolti per il pre e il post gara su Sky Sport, con 435mila spettatori medi all’inizio e 322mila per il dopo Gran Premio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Continua la grande passione degli italiani per la Ferrai e per la Formula Uno, come testimoniano i dati televisivi suglidell’ultimo GP di. La gara infatti è stata seguita, su Sky Sport e Tv8, da 3e 575, con uno share del 27,5%. Numeri che fanno segnare una crescita del 20% rispetto ad un anno fa, a testimonianza di quanto ci sia entusiasmo e voglia di seguire la F1 in Italia. Ottimi poi anche gli ascolti per il pre e il post gara su Sky Sport, con 435milaall’inizio e 322mila per il dopo Gran Premio. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #F1, 3,5 milioni di spettatori medi in TV per il #GpSpagna - sergiomarcoc : vola TV8 con la #Formula1 in diretta, oltre il 17% con più di 2 milioni di spettatori #AscoltiTv - di_army69 : @gizzo97 È incredibile che ancora abbia facoltà di parlare in tv davanti a milioni di spettatori. È solo un fanatic… - auryblackwitch : RT @twt_btsitalia: ?? | Pur non essendo presenti, i #BTS sono stati le celebrità più citate sui social ieri durante i #BBMAs I BBMAs di qu… - twt_btsitalia : ?? | Pur non essendo presenti, i #BTS sono stati le celebrità più citate sui social ieri durante i #BBMAs I BBMAs… -