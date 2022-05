Da Dazn a Prime Video: come sospendere gli abbonamenti durante la pausa estiva dei campionati di calcio (Di lunedì 23 maggio 2022) Con la finale di Champions League di sabato, termina ufficialmente la stagione 2021-22 di calcio. A giugno assisteremo ancora a diversi match appassionanti, con la Nazionale di Mancini che torna in campo per la grande sfida contro l’Argentina l’1 giugno, per poi iniziare il percorso di Nations League. Le sfide della Nazionale azzurra, saranno trasmesse in chiaro, sulle reti nazionali. Dunque, cosa farsene degli abbonamenti alle pay tv e alle piattaforme di streaming per i prossimi 3 mesi, fino all’inizio della nuova stagione calcistica? E’ possibile sospenderli, ma ogni piattaforma ha le sue regole, alcune costose, altre meno. Su Dazn esiste l’opzione “metti in pausa il tuo account”: sarà possibile così sospendere l’abbonamento a fine mese e riattivarlo nel giorno che si preferisce, senza che venga ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Con la finale di Champions League di sabato, termina ufficialmente la stagione 2021-22 di. A giugno assisteremo ancora a diversi match appassionanti, con la Nazionale di Mancini che torna in campo per la grande sfida contro l’Argentina l’1 giugno, per poi iniziare il percorso di Nations League. Le sfide della Nazionale azzurra, saranno trasmesse in chiaro, sulle reti nazionali. Dunque, cosa farsene deglialle pay tv e alle piattaforme di streaming per i prossimi 3 mesi, fino all’inizio della nuova stagione calcistica? E’ possibile sospenderli, ma ogni piattaforma ha le sue regole, alcune costose, altre meno. Suesiste l’opzione “metti inil tuo account”: sarà possibile cosìl’abbonamento a fine mese e riattivarlo nel giorno che si preferisce, senza che venga ...

