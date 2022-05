Che Tempo Che Fa, Mara Venier: “La pensione, ‘sei vecchia’, queste cose mi fanno girare le palle. Quando il pubblico non mi seguirà più allora smetterò” (Di lunedì 23 maggio 2022) Per la serie: la pensione può aspettare. Mara Venier non ha alcuna intenzione di lasciare la tv e lo ha ribadito ieri sera, durante l’ospitata a Che Tempo che fa, da Fabio Fazio.”Questa cosa della pensione e dell’età la trovo pesante. Uno può dire ‘mi piace’, ‘non mi piace’, ‘mi ha stufato’… però la pensione, ‘sei vecchia’, queste cose mi fanno girare le palle”, ha spiegato come al solito senza filtri. Piccola premessa: più volte negli ultimi anni la Venier ha lanciato il sasso annunciando di voler lasciare Domenica In e la tv, l’ultima volta all’inizio della stagione (“Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Per la serie: lapuò aspettare.non ha alcuna intenzione di lasciare la tv e lo ha ribadito ieri sera, durante l’ospitata a Cheche fa, da Fabio Fazio.”Questa cosa dellae dell’età la trovo pesante. Uno può dire ‘mi piace’, ‘non mi piace’, ‘mi ha stufato’… però lamile”, ha spiegato come al solito senza filtri. Piccola premessa: più volte negli ultimi anni laha lanciato il sasso annunciando di voler lasciare Domenica In e la tv, l’ultima volta all’inizio della stagione (“Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima ...

