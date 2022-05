Calcio: Milan. Oltre 50mila persone in Piazza Duomo per festa scudetto (Di lunedì 23 maggio 2022) In dieci nel corso della serata hanno fatto ricorso alle cure del personale medico MilanO - Sono Oltre 50mila le persone che ieri sera si sono riversate in Piazza Duomo per celebrare la vittoria dello ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) In dieci nel corso della serata hanno fatto ricorso alle cure del personale medicoO - Sonoleche ieri sera si sono riversate inper celebrare la vittoria dello ...

