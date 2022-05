Calcio | Dortmund Terzic torna in panchina per la prossima stagione

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il club sceglie una soluzione interna per il ruolo di allenatore(GERMANIA) - Il Borussiaopta per una soluzione interna per il ruolo di allenatore. In vista della, ...

Il club sceglie una soluzione interna per il ruolo di allenatore DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il Borussia Dortmund opta per una soluzione interna per il ruolo di allenatore. In vista della prossima stagione, siederà sulla panchina del club della Bundesliga Edin Terzic, 39 anni. Il cambio di panchina era nell'aria da tempo e il Borussia Dortmund ha scelto di tornare al passato, che ora è presente e futuro. Edin Terzic è il nuovo allenatore della prima squadra e ha appena firmato un contratto triennale con il club. Sostituisce Marco Rose.