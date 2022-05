Cagliari in Serie B, la rabbia dei tifosi: “Retrocessione meritata” (Di lunedì 23 maggio 2022) Fatali i verdetti dell’ultimo turno di campionato, che condannano il Cagliari alla Retrocessione in Serie B. E’ tanta la rabbia dei tifosi, che già nei giorni scorsi si erano rivolti al presidente Giulini con una scritta di contestazione apparsa in piazza Michelangelo. E ieri, in curva al Penzo, è iniziato il ‘processo’ dopo il pareggio contro il Venezia: “Andate via da Cagliari”, hanno gridato i tifosi ai giocatori, “tanto a voi non frega nulla” aggiungono. “Guardate questa bandiera”, ha detto una super tifosa in prima fila. “La fortuna non c’entra, è una Retrocessione meritata” dicono ancora i tifosi. “La B del prossimo anno sarà molto difficile – scrive un sostenitore su Facebook -: ci sono Genoa, Parma, Venezia, ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Fatali i verdetti dell’ultimo turno di campionato, che condannano ilallainB. E’ tanta ladei, che già nei giorni scorsi si erano rivolti al presidente Giulini con una scritta di contestazione apparsa in piazza Michelangelo. E ieri, in curva al Penzo, è iniziato il ‘processo’ dopo il pareggio contro il Venezia: “Andate via da”, hanno gridato iai giocatori, “tanto a voi non frega nulla” aggiungono. “Guardate questa bandiera”, ha detto una super tifosa in prima fila. “La fortuna non c’entra, è una” dicono ancora i. “La B del prossimo anno sarà molto difficile – scrive un sostenitore su Facebook -: ci sono Genoa, Parma, Venezia, ...

