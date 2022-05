Benedict Cumberbatch diretto da Paul Greengrass nel period drama The Hood (Di lunedì 23 maggio 2022) Benedict Cumberbatch sarà un agricoltore a capo di una grande rivolta contadina nell'Inghilterra del 1300 nel period drama The Hood, nuovo progetto di Paul Greengrass. Benedict Cumberbatch sarà il protagonista del nuovo lavoro di Paul Greengrass, il periodo drama The Hood, come anticipa Deadline. Il progetto, che è stato paragonato a Braveheart e Il Gladiatore, dovrebbe vedere Benedict Cumberbatch nei panni di un agricoltore che diventerà il leader della rivolta contadina in Inghilterra nel 1381. The Hood sarà scritto e diretto da Paul Greengrass. Il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 maggio 2022)sarà un agricoltore a capo di una grande rivolta contadina nell'Inghilterra del 1300 nelThe, nuovo progetto disarà il protagonista del nuovo lavoro di, ilThe, come anticipa Deadline. Il progetto, che è stato paragonato a Braveheart e Il Gladiatore, dovrebbe vederenei panni di un agricoltore che diventerà il leader della rivolta contadina in Inghilterra nel 1381. Thesarà scritto eda. Il ...

