Barça in cerca di liquidità: in arrivo 900 mln da CVC, Goldman Sachs e ASF (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Barcellona prevede di chiudere un accordo con il fondo CVC Capital Partners entro la fine di questa settimana e vendere un terzo dei diritti televisivi a Goldman Sachs per un totale di 900 milioni di euro, secondo quanto riporta il giornale spagnolo El Confidencial. Da un lato, CVC offre al Barça un accordo per 270 milioni, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Barcellona prevede di chiudere un accordo con il fondo CVC Capital Partners entro la fine di questa settimana e vendere un terzo dei diritti televisivi aper un totale di 900 milioni di euro, secondo quanto riporta il giornale spagnolo El Confidencial. Da un lato, CVC offre alun accordo per 270 milioni, L'articolo

Advertising

FedeTrava10 : Col senno di poi, la Juve ha fatto un capolavoro ad anticipare l’operazione Vlahovic. Quest’estate, in breve, Lewa… - giulianabianco4 : RT @Adelisa08401085: Come silvia osserva luijo in cerca di qualsiasi segnale mi fa morire Lei è la nostra capoship Lei da sta barca non sc… - Adelisa08401085 : Come silvia osserva luijo in cerca di qualsiasi segnale mi fa morire Lei è la nostra capoship Lei da sta barca non… - Gaetano41543277 : @CARDINOMARIO @max_cromax @CaveloX9 @Skysurfer72 Cari amici juventini, le squadre nn si creano con le figurine. Di… - sportli26181512 : Champions donne, Barça per il bis: contro il Lione si fa la storia. E Torino applaude: Champions donne, Barça per i… -