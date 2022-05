ASCOLTI TV 22 MAGGIO 2022: LETIZIA BATTAGLIA (17,8%), AVANTI UN ALTRO (11,7%), FAZIO (11,6%+8,5%), BOOM LINEA VERDE (26%), DOMENICA IN (20,3%+17%), FORMULA1 SU TV8 (17%) (Di lunedì 23 maggio 2022) ASCOLTI TV 22 MAGGIO 2022 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3229 37.91PT – 7223 39.74 24 – 2647 31.08PT – 6226 34.25 Pres. InFamiglia – 230 11.70 + 579 17.30Tg1 + Speciale Tg1 – 1069 23.69 + 1139 20.87InFamiglia – 1156 20.75Paesi che Vai – 1114 19.17A Sua Immagine – 1409 21.14Santa Messa – 1507 23.68Angelus – 2048 24.57LINEA VERDE – 3009 25.98Tg1 – 3729 28.27DOMENICA In – 2631 20.33DOMENICA In – 2191 16.97Saluti di Mara – 1973 17.47Da Noi a Ruota Libera – 1662 16.11L’Eredità – 2396 20.41L’Eredità – 3329 23.70Tg1 – 3955 24.54Soliti Ignoti – 4168 22.98LETIZIA BATTAGLIA – 2989 17.81 1286 13.99 156 9.42 2329 22.31Speciale Tg1 – 788 10.62 Fascia 7-9 – 712 16.81Tg5 – 1039 21.19Tg5 Speciale ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 23 maggio 2022)TV 22· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3229 37.91PT – 7223 39.74 24 – 2647 31.08PT – 6226 34.25 Pres. InFamiglia – 230 11.70 + 579 17.30Tg1 + Speciale Tg1 – 1069 23.69 + 1139 20.87InFamiglia – 1156 20.75Paesi che Vai – 1114 19.17A Sua Immagine – 1409 21.14Santa Messa – 1507 23.68Angelus – 2048 24.57– 3009 25.98Tg1 – 3729 28.27In – 2631 20.33In – 2191 16.97Saluti di Mara – 1973 17.47Da Noi a Ruota Libera – 1662 16.11L’Eredità – 2396 20.41L’Eredità – 3329 23.70Tg1 – 3955 24.54Soliti Ignoti – 4168 22.98– 2989 17.81 1286 13.99 156 9.42 2329 22.31Speciale Tg1 – 788 10.62 Fascia 7-9 – 712 16.81Tg5 – 1039 21.19Tg5 Speciale ...

