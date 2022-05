Ultime Notizie – Scudetto Milan, il messaggio di Ancelotti (Di domenica 22 maggio 2022) “Forza Grande Milan! Complimenti”. Al Milan, fresco campione d’Italia con lo Scudetto 2021-2022, arrivano i complimenti di Carlo Ancelotti. L’allenatore del Real Madrid si congratula con la sua ex società con un tweet per lo straordinario successo. Ancelotti ha appena conquistato la Liga e sabato guiderà il Real Madrid nella finale di Champions League contro il Liverpool. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) “Forza Grande! Complimenti”. Al, fresco campione d’Italia con lo2021-2022, arrivano i complimenti di Carlo. L’allenatore del Real Madrid si congratula con la sua ex società con un tweet per lo straordinario successo.ha appena conquistato la Liga e sabato guiderà il Real Madrid nella finale di Champions League contro il Liverpool. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - ItaliaStartUp_ : Gazzetta, prima collezione NFT per omaggiare il Milan campione d’Italia - Pianeta Milan - infoitinterno : Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 17.744 nuovi casi (-34,7% in 7 giorni) e 34 vittime - zazoomblog : Ultime Notizie – Scudetto Milan Gabriele Albertini: “E’ tornata la grande Milano” - #Ultime #Notizie #Scudetto… - lello_rossi : Zelensky: «Nel Donbass situazione difficile». Russi tentano di accerchiare Severodonetsk | Le ultime notizie in dir… -