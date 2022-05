Trastevere, lui si fa la doccia, lei si depila ascelle e parti intime nella fontana: il video diventa virale (Di domenica 22 maggio 2022) Ci risiamo. A Roma le fontane monumentali continuano ad essere protagoniste (loro malgrado e a dispetto della loro storia) di scende di profondo degrado e inciviltà. Stavolta è toccato – ma non è certo la prima volta – a Trastevere, con due persone che hanno pensato bene di dedicarsi alla loro igiene personale davanti a tutti. Bagno e depilazione nella fontana a Roma Nonostante i tantissimi precedenti quella della depilazione in acqua, a memoria di chi scrive, mancava all’appello. Nel video, postato dalla pagina Telegram Welcome To Favelas e diventato subito virale, viene immortalata tutta la scena: lui che si fa la doccia, lei che, con estrema disinvoltura, prima si depila le ascelle poi addirittura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 maggio 2022) Ci risiamo. A Roma le fontane monumentali continuano ad essere protagoniste (loro malgrado e a dispetto della loro storia) di scende di profondo degrado e inciviltà. Stavolta è toccato – ma non è certo la prima volta – a, con due persone che hanno pensato bene di dedicarsi alla loro igiene personale davanti a tutti. Bagno ezionea Roma Nonostante i tantissimi precedenti quella dellazione in acqua, a memoria di chi scrive, mancava all’appello. Nel, postato dalla pagina Telegram Welcome To Favelas eto subito, viene immortalata tutta la scena: lui che si fa la, lei che, con estrema disinvoltura, prima silepoi addirittura ...

