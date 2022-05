SBK Estoril | Rea | Gara 2 può rientrare nella Top 5 della mia carriera - News

Advertising

motosprint : Classifica Piloti #SBK: #Bautista ancora leader dopo l'Estoril ?? - MotociclismoIT : SBK Estoril: trionfa Bautista in Gara 1, domina Rea in Superpole e Gara 2 - gponedotcom : “In Turchia con Sofuoglu facciamo giri ed esercizi utili al salvataggio dell'anteriore. In Gara 2 il posteriore ha… - corsedimoto : JONATHAN REA L'IMPLACABILE -Dall'Estoril il Cannibale porta a casa due vittorie, accorcia le distanze da Alvaro Bau… - motosprint : #SBK Estoril, #Rea: “Gara 2 può rientrare nella Top 5 della mia carriera” ?? -

Jonathan Rea: "Ero più veloce, bello sorpassare all'ultimo giro" All'è andata in scena la gara più bella della stagione per Jonathan Rea , autore di una prova di forza nei confronti del ...In gara era asciutto ma il grip era peggiore rispetto a gara - 1 ed in ogni settore della pista si doveva andare con molta attenzione per via della pioggerellina ." Prima di questo weekend,...Weekend di gara per la Superbike, con l'appuntamento sul tracciato spagnolo dell'Estoril che in Gara 1 ha visto innescare una spettacolare battaglia fra i primi tre piloti della classifica. Tutto ...Jonathan Rea: "Ero più veloce, bello sorpassare all'ultimo giro" All'Estoril è andata in scena la gara più bella della stagione per Jonathan Rea, autore di una prova di forza nei confronti del ...