Regali solidali per le maestre: 4 idee da copiare (Di domenica 22 maggio 2022) La fine dell’anno scolastico è ormai sempre più vicina e ci sono già diversi genitori che sono alle prese con la scelta del regalo perfetto da fare alle maestre. Il loro compito quest’anno di certo non è stato semplice e ringraziarle con un pensierino che viene dal cuore è sicuramente una bellissima idea. Cosa donare però alle maestre? I Regali solidali di Save the Children sono quelli che vanno per la maggiore in questi ultimi anni, perché consentono di fare del bene e fornire degli aiuti concreti ai bambini meno fortunati, in Italia e nel mondo. Scegliendo un regalo solidale, le maestre ricevono una cartolina che attesta il grande valore simbolico del dono e si può trasmettere un messaggio importantissimo agli stessi alunni. Vediamo però nel dettaglio quali sono i Regali ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 22 maggio 2022) La fine dell’anno scolastico è ormai sempre più vicina e ci sono già diversi genitori che sono alle prese con la scelta del regalo perfetto da fare alle. Il loro compito quest’anno di certo non è stato semplice e ringraziarle con un pensierino che viene dal cuore è sicuramente una bellissima idea. Cosa donare però alle? Idi Save the Children sono quelli che vanno per la maggiore in questi ultimi anni, perché consentono di fare del bene e fornire degli aiuti concreti ai bambini meno fortunati, in Italia e nel mondo. Scegliendo un regalo solidale, lericevono una cartolina che attesta il grande valore simbolico del dono e si può trasmettere un messaggio importantissimo agli stessi alunni. Vediamo però nel dettaglio quali sono i...

