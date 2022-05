Advertising

salvione : Rama esclusivo: 'Tirana una piccola Roma, il Feyenoord è fuori casa' - sportli26181512 : Rama esclusivo: 'Tirana una piccola Roma, il Feyenoord è fuori casa': Il premier albanese: 'Il club olandese gioche… -

Corriere dello Sport

E' un personaggio molto particolare,. Ex cestista, pittore, giornalista, filantropo, dal 2013 capo di un governo che ha cambiato completamente la faccia dell'Albania. Lo abbiamo contattato per ...E' un personaggio molto particolare,. Ex cestista, pittore, giornalista, filantropo, dal 2013 capo di un governo che ha cambiato completamente la faccia dell'Albania. Lo abbiamo contattato per ... Rama esclusivo: "Tirana una piccola Roma, il Feyenoord è fuori casa" Il premier albanese: "Il club olandese giocherà in trasferta, qui tutti tiferanno per i giallorossi. Mourinho mi affascina: quando era all’Inter per un po’ mi fece tradire la Juve" ...Edi Rama, primo ministro dell’Albania, è stato intervistato. Le sue parole su Mourinho, Zaniolo e la finale di Tirana Il primo ministro albanese Edi Rama è stato intervistato. Ha parlato, ai microfoni ...