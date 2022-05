“Parlare? Avete fatto altro…”: inciucio segreto all’Isola dei Famosi, sgamati nella notte buia (Di domenica 22 maggio 2022) La coppia è stata scoperta da una naufraga, disagio all’Isola dei Famosi: sono stati beccati durante la notte lontano dalle telecamere Ilary Blasi (IsoladeiFamosi.mediaset.it screenshot)Roger ed Estefania si sono lasciati, il loro flirt così come è nato si è già concluso: lei lo ha lasciato dopo aver scoperto cose che non gli tornavano in merito a dei comportamenti avuti sull’Isola. Da quel momento in poi Estefania ha iniziato a dormire con i nuovi arrivati e questo ha mandato in bestia il naufrago, sentitosi messo da parte. Ormai la modella argentina sembra avere occhi solo per la nuova leva dell’Isola , Gennaro Auletto, con cui condivide la stuoia durante le ore della notte e per il quale Roger ha ammesso di provare forte invidia anche durante il daytime. Nonostante sia questo ciò che vediamo dalle ... Leggi su direttanews (Di domenica 22 maggio 2022) La coppia è stata scoperta da una naufraga, disagiodei: sono stati beccati durante lalontano dalle telecamere Ilary Blasi (Isoladei.mediaset.it screenshot)Roger ed Estefania si sono lasciati, il loro flirt così come è nato si è già concluso: lei lo ha lasciato dopo aver scoperto cose che non gli tornavano in merito a dei comportamenti avuti sull’Isola. Da quel momento in poi Estefania ha iniziato a dormire con i nuovi arrivati e questo ha mandato in bestia il naufrago, sentitosi messo da parte. Ormai la modella argentina sembra avere occhi solo per la nuova leva dell’Isola , Gennaro Auletto, con cui condivide la stuoia durante le ore dellae per il quale Roger ha ammesso di provare forte invidia anche durante il daytime. Nonostante sia questo ciò che vediamo dalle ...

Advertising

DPCgov : Il #21maggio di 172 anni fa è nato l'ideatore di una scala di misurazione dei #terremoti famosissima. Avete mai sen… - Giorgiolaporta : Avete sentito i tg parlare del tentato stupro a #Roma #Termini da parte di un senegalese nei confronti di una… - antoniopaddeu : @EnricoLetta Avete mai sentito parlare degli Italiani?? - drjackomo : @EdoardoMecca1 @juanito1897 Secondo te ha ammiccato lui o i giornali(sti)? Avete sentito parlare pubblicamente Perisic di Juve? Non mi pare… - PaoloPaolacci1 : @PoliticaPerJedi Non cambiate mai ma state sempre a parlare degli altri. Votateci se non vince la dx significa che… -