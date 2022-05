Netflix, novità in arrivo: le funzioni esclusive sull’app (Di domenica 22 maggio 2022) Sono in arrivo tante nuove funzioni su Netflix, che è pronta più che mai a rinnovarsi. Infatti l’applicazione introduce due strumenti: i dettagli. Netflix è in continuo aggiornamento con l’applicazione che continua ad evolversi, con funzioni e strumenti inediti. Andiamo quindi a vedere le ultime novità in arrivo sulla piattaforma di streaming video. Le nuove funzioni in arrivo sulla piattaforma di streaming video (via WebSource)In questo periodo Netflix ha dovuto affrontare diverse cause spinose eppure questo non ha fermato il team di sviluppo dell’applicazione. Infatti il colosso di Reed Hastings o sta continuando ad arricchirsi di nuove funzionalità. Sono diverse quindi le novità ... Leggi su vesuvius (Di domenica 22 maggio 2022) Sono intante nuovesu, che è pronta più che mai a rinnovarsi. Infatti l’applicazione introduce due strumenti: i dettagli.è in continuo aggiornamento con l’applicazione che continua ad evolversi, cone strumenti inediti. Andiamo quindi a vedere le ultimeinsulla piattaforma di streaming video. Le nuoveinsulla piattaforma di streaming video (via WebSource)In questo periodoha dovuto affrontare diverse cause spinose eppure questo non ha fermato il team di sviluppo dell’applicazione. Infatti il colosso di Reed Hastings o sta continuando ad arricchirsi di nuove funzionalità. Sono diverse quindi le...

Advertising

RevenewsI : Che cos'è 'Casella misteriosa', l'ultima novità di #Netflix dedicata al profilo Bambini. - fainformazione : Netflix: annunciate iniziative per l’accessibilità e una Mistery Box per i bambini Giornata carica di novità per N… - fainfoscienza : Netflix: annunciate iniziative per l’accessibilità e una Mistery Box per i bambini Giornata carica di novità per N… - Nic_dls00 : Tutte le novità di Netflix di maggio 2022 tra cui #di4riNetflix ?????? - zazoomblog : Tutte le novità italiane in arrivo su Netflix - #Tutte #novità #italiane #arrivo -