Maldini tra felicità e mea culpa | ' Avrei dovuto rispettare di più chi ha fatto grande il Milan'

(Di domenica 22 maggio 2022) Quattro anni di attesa per vincere da calciatore dopo il suo arrivo in prima squadra nele altrettanti per la prima gioia da dirigente. Di certo, però, meno attesa. Paolofa un altro ...

Advertising

angelomangiante : Uno scudetto vinto con la forza delle idee. #Pioli ha dato gioco e crescita collettiva. #Maldini ha portato le idee… - Smashdevil_19 : @ildumba @eImudo Sto scudetto me lo ricorderò pure tra 10 anni quando avremo vinto tutto, vinto da outsider ed è il… - Simontommy7 : RT @angelomangiante: Uno scudetto vinto con la forza delle idee. #Pioli ha dato gioco e crescita collettiva. #Maldini ha portato le idee de… - tozzo82 : RT @angelomangiante: Uno scudetto vinto con la forza delle idee. #Pioli ha dato gioco e crescita collettiva. #Maldini ha portato le idee de… - Reb_1997 : RT @angelomangiante: Uno scudetto vinto con la forza delle idee. #Pioli ha dato gioco e crescita collettiva. #Maldini ha portato le idee de… -

Al Milan non ha sbagliato niente, perfetta la sintonia cone Massara. Ibra ha dato ... Sono stati bravi i dirigenti a fare un mixgiovani e esperti. Prendete Maignan, è un fenomeno…". ...Quattro anni di attesa per vincere da calciatore dopo il suo arrivo in prima squadra nel Milan e altrettanti per la prima gioia da dirigente. Di certo, però, meno attesa. Paolofa un altro passo nella storia del club rossonero aggiungendo alla propria sterminata bacheca da giocatore il primo alloro da responsabile dell'area tecnica. E che alloro, trattandosi dello ...Milano è rossonera. Tifosi del Milan in festa in città e anche in altre zone d'Italia per la vittoria dello Scudetto undici anni dopo l'ultimo dell'era ...Il direttore tecnico dei rossoneri, al primo titolo da dirigente, ha parlato dopo la conquista dello scudetto, dividendo i meriti con allenatore e giocatori ...