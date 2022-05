Lorella Cuccarini scrive a Maria De Filippi: “Meriti tutto quello che hai” (Di domenica 22 maggio 2022) Lorella Cuccarini in questi giorni post Amici 21 sta tirando le somme di quella che è stata la sua esperienza nel talent show di Canale 5. La maestra di canto (e ballo) ha deciso di fare una dedica pubblica alla padrona di casa del programma che sforna ogni anno talenti artistici. Scopriamo che cosa ha detto. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21 La dedica di Lorella Cuccarini a Maria De Filippi: “Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime” Lorella Cuccarini in questi due anni ad Amici, ha dimostrato di avere una grandissima umanità e sensibilità nei confronti degli allievi. Professionale, ma anche umana, è stata capace di fare la differenza per i ragazzi che l’hanno avuta come insegnante. Ma tutto ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 22 maggio 2022)in questi giorni post Amici 21 sta tirando le somme di quella che è stata la sua esperienza nel talent show di Canale 5. La maestra di canto (e ballo) ha deciso di fare una dedica pubblica alla padrona di casa del programma che sforna ogni anno talenti artistici. Scopriamo che cosa ha detto. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21 La dedica diDe: “Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime”in questi due anni ad Amici, ha dimostrato di avere una grandissima umanità e sensibilità nei confronti degli allievi. Professionale, ma anche umana, è stata capace di fare la differenza per i ragazzi che l’hanno avuta come insegnante. Ma...

