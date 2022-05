LIVE Sassuolo-Milan 0-3 | Kessie fa tris | terzo assist di Leao

Advertising

ASCOLTA Allo stadio Mapei, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,e Milan si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMilan 0 - 1 ...DIRETTAMILAN (RISULTATO0 - 0): CONSIGLI SALVA SU GIROUD Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Milan è pronto a fare la storia. Theo Hernandez ha fretta di archiviare la pratica scudetto e si ...SASSUOLO 0-3 MILAN (17', 32' Giroud; 37' Kessie) 35' | Primo giallo del match per Tonali, reo di proteste eccessive dopo un fallo abbastanza sereno su Berardi in mezzo al campo. 33' | ANCORA ...Leao recupera palla a Ferrari, poi serve bene Olivier e quest’ultimo di sinistro batte Consigli con un tiro potente. CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI SASSUOLO-MILAN. Sassuolo-Milan: cronaca live de ...