Juventus, settimana decisiva per Pogba: e la numero 10 è libera (Di domenica 22 maggio 2022) Sarà la settimana decisiva per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avverrà l’incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente Pimenta, e la firma è attesa già in settimana su un triennale da 7.5 milioni di euro più bonus che lo faranno arrivare a 10 totali. Con l’addio di Dybala, Pogba avrà anche l’occasione di riprendersi la maglia numero 10. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Sarà laper il ritorno di Paulalla. Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avverrà l’incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente Pimenta, e la firma è attesa già insu un triennale da 7.5 milioni di euro più bonus che lo faranno arrivare a 10 totali. Con l’addio di Dybala,avrà anche l’occasione di riprendersi la maglia10. SportFace.

Advertising

forumJuventus : (GDS) 'Attesa in settimana la firma di Pogba con la Juventus. Numero di maglia? il 6 è occupato, occhio alla 10'?… - romeoagresti : #Juventus-#Fagioli: incontro fissato per la prossima settimana // Juventus will meet Fagioli’s agent next week to… - gippu1 : Rafael Leao si fa un viaggetto a Torino nella settimana decisiva per lo scudetto come Ruud Gullit nel maggio 1988,… - sportface2016 : #Juventus, è la settimana decisiva per #Pogba: e la numero 10 è libera - ZonaBianconeri : RT @LucaFioretti13: Ci siamo per il ritorno di Paul #Pogba alla #Juventus: c’è l’accordo per un triennale da 7,5 milioni fissi più bonus pe… -