Inter, poche le possibilità di bis-Scudetto: le combinazioni (Di domenica 22 maggio 2022) Ultima giornata di campionato con ancora lo Scudetto in palio Ultimi 90 minuti per la Serie A che nella giornata odierna assegnerà il titolo di Campione d'Italia con il Milan favorito sull'Inter un virtù dei due punti di vantaggio. Vediamo le combinazioni per il successo nerazzurro. La squadra di Simone Inzaghi per poter sperare nel bis tricolore dovrà battere la Sampdoria davanti ai propri tifosi e attendere buona notizie dal Mapei Stadium dove i padroni di casa dovranno battere i rossoneri per dare speranza ai nerazzurri. In caso di pareggio o vittoria della squadra di Pioli in quel di Reggio Emilia, i rossoneri potranno festeggiare la vittoria dello Scudetto numero 19 raggiungendo i nerazzurri nell'albo. L'articolo proviene da Intermagazine.

