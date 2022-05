Advertising

Inter : ?? | INTERVISTA ?? Le parole di @tucu_correa a @Inter_TV: 'Abbiamo fatto una buonissima settimana di allenamento, p… - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vid… - SampNews24 : #Inter, #Correa non si fida della #Sampdoria: «Dobbiamo stare attenti» - sportli26181512 : Inter, Correa: 'Vogliamo regalare una gioia alla gente': Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, ha parlato al canal… - Ftbnews24 : Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Correa per Inzaghi, Giampaolo sceglie Caputo #SerieA -

(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro,. All. ...Le formazioni ufficiali di- Sampdoria(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, J.. Allenatore: ...17:10 – La parola ai protagonisti. Il primo a parlare è Joaquin Correa. L’argentino ai microfoni di Inter Tv ha dichiarato: “Abbiamo fatto una buonissima settimana di allenamento, pensiamo a noi per ...INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. Qui tutte le combinazioni per la vittoria dello scudetto da parte ...