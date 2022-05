Inglesi stretti nella morsa di inflazione e carenze causate dalla Brexit E c’è chi inizia a risparmiare anche su pranzo e cena

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) C’è chi nell’ultimo mese ha dovuto ridurre le porzioni di cibo nel piatto, altri sono stati coa saltare uno dei pasti quotidiani per sfamare i figli. Altri ancora hanno tagliato i cibi caldi pergas ed elettricità. Sono 2 milioni i britannici vittime dirette della “crisi carovita” che ormai in Regno Unito è salita in vetta alle coperture mediatiche, dopo il Covid e insieme alla guerra in Ucraina. Con l’che ha toccato il 9%, il picco più alto degli ultimi 40 anni di storia, e lo spettro della recessione a gravare sul paese, per il governo britannico l’economia è la nuova emergenza. Il governatore della Bank of England (BoE), Andrew Bailey, ha avvisato che il Regno Unito si deve preparare a un potenziale aumento “apocalittico” dei prezzi sul mercato degli alimentari, nel quadro di una tendenza globale quasi ...