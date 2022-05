Infortunio Perisic, il croato esce in barella: le condizioni (Di domenica 22 maggio 2022) Finisce con un Infortunio il campionato di Ivan Perisic: problemi al polpaccio per l’esterno di fascia sinistra nerazzurro Ivan Perisic termina la sua stagione con un Infortunio. L’esterno dopo il gol del vantaggio contro la Sampdoria, si è dovuto fermare per un problema al polpaccio. Il croato è uscito in barella per lasciar spazio a Gosens. Nei prossimi giorni verranno fatti accertamenti approfonditi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Finisce con unil campionato di Ivan: problemi al polpaccio per l’esterno di fascia sinistra nerazzurro Ivantermina la sua stagione con un. L’esterno dopo il gol del vantaggio contro la Sampdoria, si è dovuto fermare per un problema al polpaccio. Ilè uscito inper lasciar spazio a Gosens. Nei prossimi giorni verranno fatti accertamenti approfonditi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

serieAnews_com : #Inter, ansia per #Perisic: il croato è uscito in barella per un problema fisico - TUTTOJUVE_COM : Infortunio per Perisic: sostituito per infortunio nel match contro la Sampdoria. - maryemanuel7532 : Goal, bacio alla curva e infortunio, con il futuro in bilico: Perisic esce in barella tra gli applausi - infoitsport : Perisic, infortunio durante Inter-Sampdoria: esce in barella: le condizioni - SpazioInter : Brutte notizie per Inzaghi: un titolarissimo costretto ad uscire per infortunio! - -