Il Milan è campione d’Italia

(Di domenica 22 maggio 2022) . Dopo la schiacciante vittoria contro il Sassuolo per tre gol a zero, i rossoneri si aggiudicano il trofeo di campioni. Una squadra che ha iniziato il suo percorso “in silenzio”, oscurata dal potere dell’Inter e da una continuità – nelle prime quindici giornate – del Napoli. Poi, nella seconda frazione di stagione, i rossoneri sono stati molto più continui Il giocatore chiave è stato Rafael Leao, che ha trascinato la squadra alla vittoria a suon di gol e assist. Anche Giroud si è reso protagonista di tanti gol importanti, come quelli nel derby, a Napoli e contro la Lazio. Una squadra trascinata anche dal carisma di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha dato una grande identità “psicologica” ai rossoneri. Tanti meriti vanno all’allenatore e alla società, che hanno creato una squadra con un mix di giovani e ed esperti. La figura di Maldini in società ha aiutato ...