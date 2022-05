Il Mapei in versione discoteca | “Pioli in on fire” | l’allenatore in estasi | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 22 maggio 2022)is on. Continua la grande festa in casa Milan per la vittoria dello scudetto, i rossoneri hanno realizzato una vera e propria impresa sportiva. Nell’ultima partita è arrivata una netta vittoria contro il Sassuolo, il match non è stato mai in discussione. Partenza sprint dei rossoneri che si sono portati in doppio vantaggio con la doppietta di Giroud, poi il tris di Kessie. Al fischio finale è scoppiata la festa, i calciatori si sono scatenati: Ibrahimovic con il sigaro e ovazioni nei confronti di Maignan e Leao. L’artefice principale dello scudetto è stato Stefanoè stato in grado di tirare fuori il meglio dalla squadra. Al fischio finale ilStadium è diventato uno. “is on” cantano i tifosi. E ...