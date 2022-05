Il Diavolo in Paradiso, il Milan è Campione d’Italia per la 19ª volta: 0-3 al Sassuolo e delirio rossonero (Di domenica 22 maggio 2022) Il Milan è Campione d’Italia per la 19ª volta nella sua storia, è stato raggiunto un risultato incredibile. I meriti principali sono dell’allenatore rossonero Stefano Pioli, in grado di compattare il gruppo e di tirare fuori il meglio da qualsiasi calciatore. L’attaccante Leao si è confermato un talento incredibile, in grado di risolvere ogni partita, oggi si è messo in mostra anche Giroud. In difesa Tomori e Kalulu sono un muro, Tonali è il centrocampista del futuro. Strepitoso Theo Hernandez. Delusione per l’Inter che non è andato oltre il secondo posto, è risultata inutile la vittoria contro la Sampdoria. Il Milan si schiera con Leao, Giroud e Saelemaekers, anche i padroni di casa con l’11 base: in attacco per il Sassuolo ci sono Berardi, Scamacca e Raspadori. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 22 maggio 2022) Ilper la 19ªnella sua storia, è stato raggiunto un risultato incredibile. I meriti principali sono dell’allenatoreStefano Pioli, in grado di compattare il gruppo e di tirare fuori il meglio da qualsiasi calciatore. L’attaccante Leao si è confermato un talento incredibile, in grado di risolvere ogni partita, oggi si è messo in mostra anche Giroud. In difesa Tomori e Kalulu sono un muro, Tonali è il centrocampista del futuro. Strepitoso Theo Hernandez. Delusione per l’Inter che non è andato oltre il secondo posto, è risultata inutile la vittoria contro la Sampdoria. Ilsi schiera con Leao, Giroud e Saelemaekers, anche i padroni di casa con l’11 base: in attacco per ilci sono Berardi, Scamacca e Raspadori. Il ...

Advertising

Trentin0 : Il Diavolo in paradiso: esplode la gioia rossonera. - LiberaTvTicino : Il ‘Diavolo’ in Paradiso: il Milan è campione d’Italia - Gpavoncelli : Dal paradiso all'inferno... Dall'inferno al paradiso ???? GRAZIE DIAVOLO 19 ?? - poetanaif : Era nell'aria, a dire poco. #Giroud porta il Diavolo in paradiso. Scudetto a un passo. #SassuoloMilan - diavolista : Nn vediamo l ora di vederla????? forza Diavolo, il paradiso è vicino -

GRANDE MILAN, SEI CAMPIONE D'ITALIA! Dopo undici anni di attesa, la Milano rossonera riporta a casa il tricolore. Il Diavolo sale in paradiso sconfiggendo il Sassuolo 3 - 0 a Reggio Emilia e rendendo quindi inutile il successo dell'Inter sulla Samp. Inter raggiunta a quota 19 scudetti. I rossoneri erano padroni del ... DIRETTA/ Sassuolo Milan (risultato 0 - 3) streaming tv: Magnanelli, the last dance! Doppietta per il centravanti francese che firma il gol del raddoppio e manda in paradiso i ...non poteva assolutamente sciupare la giocata pregevole del compagno che oggi sta facendo il diavolo a ... vivoperlei.calciomercato.com Il Diavolo in paradiso: esplode la gioia rossonera REGGIO EMILIA. Il Milan si ricuce lo scudetto sul petto, quello che era sulle maglie dei cugini dell’Inter, battuti dopo una straordinata volata per il titolo e uno straordinario girone di ritorno. E’ ... Il ‘Diavolo’ in Paradiso: il Milan è campione d’Italia MILANO – Doveva dare risposte e le ha date. L’ultima giornata di Serie A non ha però riservato particolari sorprese: il Milan trionfa a Reggio Emilia in casa del Sassuolo e fa suo lo scudetto numero d ... Dopo undici anni di attesa, la Milano rossonera riporta a casa il tricolore. Ilsale insconfiggendo il Sassuolo 3 - 0 a Reggio Emilia e rendendo quindi inutile il successo dell'Inter sulla Samp. Inter raggiunta a quota 19 scudetti. I rossoneri erano padroni del ...Doppietta per il centravanti francese che firma il gol del raddoppio e manda ini ...non poteva assolutamente sciupare la giocata pregevole del compagno che oggi sta facendo ila ... Blog: Il Diavolo ad un passo dal Paradiso REGGIO EMILIA. Il Milan si ricuce lo scudetto sul petto, quello che era sulle maglie dei cugini dell’Inter, battuti dopo una straordinata volata per il titolo e uno straordinario girone di ritorno. E’ ...MILANO – Doveva dare risposte e le ha date. L’ultima giornata di Serie A non ha però riservato particolari sorprese: il Milan trionfa a Reggio Emilia in casa del Sassuolo e fa suo lo scudetto numero d ...