"Ho un problema vero...". La terribile morte sul set di Top gun (Di domenica 22 maggio 2022) Top Gun è un film diventato ormai un vero e proprio cult, ma la sua produzione è macchiata di sangue a causa di un terribile incidente Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 maggio 2022) Top Gun è un film diventato ormai une proprio cult, ma la sua produzione è macchiata di sangue a causa di unincidente

Advertising

Aurychan1 : RT @miujic: 'come spiego l'amore tra due persone dello stesso sesso a mio figlio' amo io mi preoccuperei di farlo riprendere dagli episodi… - procioccione : RT @LalienoJ: Sia chiaro, è vero che fare sesso troppo presto non sia un granché ma in primis è un problema sociale, l'ipersessualizzazione… - Gavino14182179 : @fattoquotidiano @scannavo Che L'Ukraina non poteva vincere era risaputo il vero problema è ( Che a perdere siamo n… - RitaArso : @robertosabatin4 Può essere, ma il problema vero è una scuola che è rimasta a un sistema non più adatto ai nostri r… - AntonioBergami4 : @MagisterZatta @giulianol @borghi_claudio Io sono incerto. Potrei votare Borghi e pochi altri. Ma rimane il problem… -