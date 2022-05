(Di domenica 22 maggio 2022) Poco prima che iniziasse Spezia - Napoli , ultima fatica per gli azzurri prima della fine della stagione, ai microfoni di Dazn è intervenuto Cristiano, il direttore sportivo. Sulla sfida ai ...

Giuntoli: "Commosso per Ghoulam. Koulibaly e Mertens? Vedremo gli agenti": Il direttore sportivo del Napoli è int…

Poco prima che iniziasse Spezia - Napoli , ultima fatica per gli azzurri prima della fine della stagione, ai microfoni di Dazn è intervenuto Cristiano, il direttore sportivo. Sulla sfida ai liguri poche parole: "Oggi vogliamo fare risultato perché vincere aiuta a vincere e a costruire una mentalità. Onoriamo i tifosi e il campionato". Ci ...Rientra con De Laurentiis e Spalletti, con loro anche Cristiano. Il presidente del Napoli ... Insigne è in lacrime, visibilmentementre ascolta il messaggio dello speaker del San Paolo. Giuntoli: “Commosso per Ghoulam. Koulibaly e Mertens Vedremo gli agenti” Il direttore sportivo del Napoli è intervenuto a Dazn prima della gara con lo Spezia parlando prevalentemente di mercato ...Il direttore sportivo del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di campionato contro lo Spezia.