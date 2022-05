Giro 2022, la rinascita di Ciccone: 'La vittoria più bella' (Di domenica 22 maggio 2022) Giulio Ciccone Cogne, 22 maggio 2022 - La rinascita di Giulio Ciccone . Lo scalatore della Trek Segafredo ha conquistato la quindicesima tappa del Giro trionfando in solitaria dopo una lunga fuga a ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) GiulioCogne, 22 maggio- Ladi Giulio. Lo scalatore della Trek Segafredo ha conquistato la quindicesima tappa deltrionfando in solitaria dopo una lunga fuga a ...

Advertising

SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - RaiSport : #Giro ?? Giulio #Ciccone completa con le lacrime agli occhi la sua cavalcata solitaria verso l'arrivo in salita di C… - Gazzetta_it : Giro d’Italia: #Ciccone scatenato, vola in solitaria e trionfa a Cogne #GirodItalia - ninda1952 : RT @RaiNews: Successo dell'azzurro nella frazione Rivarolo Canavese-Cogne #Ciccone #Giro #RaiGiro - freedom_474 : RT @Leonard1306__: Strano, nel 2022 nessuno ha invitato a fare un giro per le terapie intensive, visto che ci sono i vaccinati con tre dosi. -