Advertising

sportli26181512 : Genoa, in migliaia alla festa dell'orgoglio rossoblù: Una grande festa per celebrare l'orgoglio di tifare la propri… - AntonioIuffredo : @pisto_gol In Italia il calcio non potrà mai essere 'una festa'. Troppo ignoranti e stupidi gli italiani...Ieri ser… -

TUTTO mercato WEB

Mario ha avuto una grande esperienza gestionale al, dove ha scoperto giocatori come Perin e ... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine didi ferraresi che ci leggono ogni ...Una non stop di sport e spettacolo che per tre giorni lascerà senza fiato decine didi ... il cui logo è stato portato sul petto dai giocatori di entrambe le squadre della città,e ... Il Secolo XIX in prima pagina: "Il tesoro del Genoa: migliaia in festa per salutare la A" Una grande festa per celebrare l'orgoglio di tifare la propria squadra anche nel momento peggiore degli ultimi 15 anni. Così i tifosi del Genoa, nell'ultimo turno di Serie A, hanno voluto salutare l'a ...Un corteo per ribadire l'orgoglio di essere genoani e lanciare un segnale alla nuova societa'. Cosi' i tifosi rossoblu' hanno concluso ...