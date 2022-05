Gazzetta: la Cremonese pensa a Pirlo per sostituire Pecchia (Di domenica 22 maggio 2022) Ieri Fabio Pecchia ha annunciato l’addio alla Cremonese. Dopo aver portato la squadra in Serie A dopo 26 anni, lascerà la panchina. La Gazzetta dello Sport scrive dei nomi che circolano per sostituirlo. Tra questi c’è quello di Andrea Pirlo, ex tecnico Juve. “Per sedersi sulla panchina della squadra del patron Giovanni Arvedi circolano parecchi nomi. Per sciogliere i nodi, probabilmente, ci sarà un summit all’inizio della settimana prossima. Al momento la situazione è in stand by, anche se qualche sondaggio nelle ultime ore è stato fatto. Si sta pensando ad Andrea Pirlo, rimasto senza panchina dopo aver vinto due trofei con la Juve (Coppa Italia e Supercoppa italiana). Un altro ex milanista che Ariedo Braida conosce molto bene è Pippo Inzaghi, attualmente in causa con Cellino dopo la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Ieri Fabioha annunciato l’addio alla. Dopo aver portato la squadra in Serie A dopo 26 anni, lascerà la panchina. Ladello Sport scrive dei nomi che circolano per sostituirlo. Tra questi c’è quello di Andrea, ex tecnico Juve. “Per sedersi sulla panchina della squadra del patron Giovanni Arvedi circolano parecchi nomi. Per sciogliere i nodi, probabilmente, ci sarà un summit all’inizio della settimana prossima. Al momento la situazione è in stand by, anche se qualche sondaggio nelle ultime ore è stato fatto. Si stando ad Andrea, rimasto senza panchina dopo aver vinto due trofei con la Juve (Coppa Italia e Supercoppa italiana). Un altro ex milanista che Ariedo Braida conosce molto bene è Pippo Inzaghi, attualmente in causa con Cellino dopo la ...

