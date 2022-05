(Di domenica 22 maggio 2022) Ladi, ildel registapresentato a Cannes 2022, fama noncome il suo precedente lavoro Mandibules - Due uomini e una mosca. Chi di noi era presente alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 sa che una delle sorprese di quel Festival, in cui mancavano i grandi nomi e le star holliwoodiane per via della situazione sanitaria internazionale, fu ildipresentato Fuori Concorso: Mandibules - Due uomini e una mosca. Una commedia dell'assurdo capace di farci ridere come da molto non accadeva in un contesto come quello di un Festival cinematografico, tra momenti assolutamente folli e ...

Come vedremo in questa recensione diTousser , il nuovo film del medesimo autore presentato a Cannes 2022 , le aspettative all'ingresso in sala erano altissime, peccato però che in questo ...Pertousser, il cineasta parigino ha chiamato in causa alcuni fra i più noti attori d'oltralpe: Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Gilles Lellouches, Benoît Poelvoorde. Li ha fatti ... Fumer Fait Tousser, la recensione: il nuovo film di Quentin Dupieux fa sorridere ma non entusiasma Last but not least, voici le second film de Quentin Dupieux de l'année (avant INCROYABLE MAIS VRAI qui sort début juin dans nos salles) : FUMER FAIT TOUSSER.