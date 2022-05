Formazioni ufficiali Sassuolo Milan | le scelte degli allenatori

(Di domenica 22 maggio 2022) Ledimatch valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi(4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kululu, Tomori, Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud. All. Pioli L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #SassuoloMilan - infobetting : Kalmar-Djurgarden (22 maggio, ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - notizie_milan : Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali - milanmagazine_ : SERIE A - Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali - internewsit : Inter-Sampdoria: le formazioni ufficiali! Ecco l'ultimo 11 stagionale di Inzaghi - -

ASCOLTA Ledi Sassuolo Milan match valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Sassuolo Milan, match valido ...LeSassuolo - Milan , match valido per l'ultima giornata della Serie A 2021/2022 . Scudetto è lontano solo un punto per i rossoneri, visti i due punti che li separano dall'Inter in ...Con Maignan in porta la linea difensiva è composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hermandez. In mediana con Tonali c'è Kessie. Prima punta Giroud supportato dai trequartisti Saelemaekers, Krunic e ...MILANO. Allo stadio San Siro l'ultimo atto del campionato di Serie A 2021/22, l'Inter ospita la Sampdoria che dovrà battere ...