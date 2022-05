F1 GP Spagna, l'analisi tecnica dopo la pole di Leclerc: cosa faranno Ferrari e Red Bull? (Di domenica 22 maggio 2022) Dal Montmelò i retroscena tecnici dopo le qualifiche: cosa cambieranno i top team nelle strategie di gara? Ferrari aggressiva o conservativa? Le risposte dal GP Spagna F1 Leggi su video.gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Dal Montmelò i retroscena tecnicile qualifiche:cambieranno i top team nelle strategie di gara?aggressiva o conservativa? Le risposte dal GPF1

Advertising

SkySportF1 : ?? CHE QUALIFICA???? ?? L’analisi di Carlo Vanzini al termine del sabato a Barcellona La griglia ?… - Gazzetta_it : F1 GP Spagna, l'analisi tecnica dopo la pole di Leclerc: cosa faranno Ferrari e Red Bull? - spontonc : RT @diegocatalano77: Gp Spagna 2022/Analisi prestazionale qualifiche: #Ferrari “puntata” sull’anteriore. Scelta corretta per la gara? #F1… - infoitsport : F1 Gp Spagna 2022/Analisi prestazionale qualifiche: Ferrari 'puntata' sull'anteriore. Scelta corretta per la - diegocatalano77 : Gp Spagna 2022/Analisi prestazionale qualifiche: #Ferrari “puntata” sull’anteriore. Scelta corretta per la gara?… -