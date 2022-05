Elezioni | Zingaretti | “Intesa con M5S è dovere morale”

(Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Se rimarrà questa legge elettorale sarà unpresentarsi allecon un’alleanza, con chiari contenuti e la possibilità di vincere. Mai più il 2018, la follia di presentarsi alleda soli, per perdere”. A sottolinearlo, è il governatore del Lazio, Nicola, allo spazio della ‘Stampa’ al Salone del Libro di Torino. Chi sostiene che il centrosinistra e i 5 stelle non possano andare insieme alle prossimeincorre in “un errore”, spiega l’ex segretario Pd, ricordando anche che nel Lazio “si lavora benissimo” insieme al Movimento 5 stelle. “Il presidente Draghi sta dando a questo Paese un contributo unico. Penso sia una cosa oggettiva, che ogni giorno si conferma. Con una autorevolezza che è veramente un valore aggiunto per ...

Adnkronos

