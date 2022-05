Dolori tremendi e improvvisi | il dramma di Orietta Berti | cosa la ha colpita e com' è ridotta

(Di domenica 22 maggio 2022)deve fare i conti con gli strascichi del Covid. Nonostante i suo grandi successi e i suoi numerosi impegni, per lei non tutto è così semplice come si vede: "Ho crampi alla schiena che mi prendono all'improvviso e sono", ha raccontato affermando di subire gli effetti del virus. Al di là delle difficoltà però lacon le sue canzoni e la hit con Fedez e Achille Lauro ha spopolato. La chiave del successo? Il provarci sempre. Una qualità che l'ha aiutata anche nella sua ultima e nuova avventura televisiva, Quelle brave ragazze. "È stata un'esperienza bellissima - ha commentato a Confidenze - mi sono divertita e messa alla prova. Per la prima volta nella vita sono partita senza un familiare vicino, con me ci sono sempre stati mio marito o uno dei miei figli". Sono loro, come ha ...

Negli ultimi anni Orietta Berti non solo ha vissuto una seconda giovinezza a livello artistico, ma si è ritrovata come tantissimi italiani purtroppo a fare i conti con il Covid. Nel corso di una ...... piccola, fiera, sopravvissuta alla poliomielite a sei anni e a un brutto incidente stradale a diciotto che la lascerà invalida, con alla schiena che la perseguiteranno fino alla ...