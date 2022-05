DIRETTA F1, GP Spagna 2022 LIVE: Leclerc in testa, Verstappen e Sainz nella ghiaia! (Di domenica 22 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/66 Questa volta Verstappen riesce ad utilizzare il DRS sul rettilineo, ma Russell resiste con una staccata brutale. Che stoffa che ha questo britannico. 17° giro/66 Leclerc sta gestendo bene le gomme. Rifila altri 7 decimi a Perez. 16° giro/66 NON FUNZIONA IL DRS! Si è visto chiaramente, non riesce ad aprirlo! E Russell resiste in seconda posizione! 16° giro/66 Leclerc guadagna altri 9 decimi su Perez. Verstappen vicinissimo a Russell. 15° giro/66 Leclerc al comando con 14?7 su Perez. Per il momento non risponde al pit-stop di Verstappen e Russell. 15° giro/66 Gomme medie per Russell e Verstappen. 14° giro/66 Sainz svernicia Norris sul rettilineo ed è 9°. Puntiamo al ... Leggi su oasport (Di domenica 22 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17° giro/66 Questa voltariesce ad utilizzare il DRS sul rettilineo, ma Russell resiste con una staccata brutale. Che stoffa che ha questo britannico. 17° giro/66sta gestendo bene le gomme. Rifila altri 7 decimi a Perez. 16° giro/66 NON FUNZIONA IL DRS! Si è visto chiaramente, non riesce ad aprirlo! E Russell resiste in seconda posizione! 16° giro/66guadagna altri 9 decimi su Perez.vicinissimo a Russell. 15° giro/66al comando con 14?7 su Perez. Per il momento non risponde al pit-stop die Russell. 15° giro/66 Gomme medie per Russell e. 14° giro/66svernicia Norris sul rettilineo ed è 9°. Puntiamo al ...

Advertising

SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - SkySportF1 : ? Leclerc chiude la porta a Max in avvio (?? 1/66) ? Foratura per Hamilton nel contatto con Magnussen ? Brutta parte… - SkySportF1 : ? SAINZ E VERSTAPPEN NELLA GHIAIA (?? 11/66) ? Uscita nello stesso punto per Max e Carlos LIVE ?… - Gabriele18dic : RT @SkySportF1: ? Leclerc chiude la porta a Max in avvio (?? 1/66) ? Foratura per Hamilton nel contatto con Magnussen ? Brutta partenza di S… - infoitsport : Diretta F1 / GP Spagna 2022, Gara: in 19 al via con le soft, solo Hamilton con le medie -