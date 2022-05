Zelensky: «Porteremo a casa i ragazzi di Azovstal». Possibile ripresa dei negoziati: «se Mosca accetta scambio di prigionieri con loro» (Di sabato 21 maggio 2022) «Li Porteremo a casa. Questo è quello che dobbiamo fare con i nostri partner che si sono presi la responsabilità». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato dalle televisioni nazionali del suo paese, ha confermato che i militari che combattevano dall’acciaieria Azovstal sono stati portati fuori dai russi, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda: «I ragazzi – ha detto Zelensky – hanno ricevuto l’ordine dai militari di uscire allo scoperto e salvarsi la vita». Il presidente è anche tornato a parlare di trattative di pace, spiegando che il conflitto terminerà solo grazie a mezzi «diplomatici». La guerra «sarà sanguinosa, si combatterà, ma si concluderà definitivamente con la diplomazia». La ripresa dei negoziati con la Russia però ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) «Li. Questo è quello che dobbiamo fare con i nostri partner che si sono presi la responsabilità». Il presidente ucraino Volodymyr, intervistato dalle televisioni nazionali del suo paese, ha confermato che i militari che combattevano dall’acciaieriasono stati portati fuori dai russi, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda: «I– ha detto– hanno ricevuto l’ordine dai militari di uscire allo scoperto e salvarsi la vita». Il presidente è anche tornato a parlare di trattative di pace, spiegando che il conflitto terminerà solo grazie a mezzi «diplomatici». La guerra «sarà sanguinosa, si combatterà, ma si concluderà definitivamente con la diplomazia». Ladeicon la Russia però ...

